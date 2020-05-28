  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الريال السعودي

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحظر من الثامنة مساء.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة

مدبولى

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء

وزير الشباب

إجراءات عاجلة بشأن عودة النشاط الرياضي بمصر

أطباء يخرجون "مقص" من بطن مريض بعد 18 عاما

"سانوفي" تمتص غضب الأطباء باعتذار في بيان رسمي

رئيس وزراء إثيوبيا

تغير مفاجئ في موقف إثيوبيا: لن نقبل بحقوق مصر التاريخية

السعودية

تراجع كبير في إصابات "كورونا" بالسعودية

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يهاجم هذا الرئيس: لن يتراجع إلا بكسر أنفه

طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

ترامب

مدير تويتر لترامب: نحن مستمرون .. وابتعد عن موظفينا

إجراءات عاجلة بشأن عودة النشاط الرياضي بمصر

الرياضة

وزير الشباب
وزير الشباب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير الرياضة : عودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

#

بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

#

تحرك جديد من وزير الشباب بشأن النشاط الرياضي

#

عضو اتحاد الكرة يعلق على قرار مدبولي بشأن عودة الدوري

تنفذ وزارة الشباب والرياضة حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، والقيام بإجراء الصيانة المطلوبة لمنشآتها خلال الفترة الراهنة؛ استعداداً لاستئناف النشاط بها، وعودة العمل بها، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً منتصف يونيو المقبل.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بالبدء الفعلي فى أعمال التعقيم والتطهير المطلوبة داخل 4300 مركز شباب بالنجوع والقري والمدن مع الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية أثناء عملية التعقيم من ارتداء قفازات الأيدى، والكمامات، ومراعاة المسافات، وذلك فى إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار كورونا والتى سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة سيتم موافاة مديريات الشباب والرياضة بها لتعميمها وتطبيقها داخل المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة فى جميع محافظات الجمهورية،  لافتاً أن الوزارة تضع صحة وسلامة الشباب والمواطنين فى صدارة الأولويات، وستقوم دورياً بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت الشبابية والرياضية عقب تشغيلها، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنشر مزيد من الوعي لدى النشء والشباب حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تمضي قدماً فى تطوير ورفع كفاءة، وصيانة البنية التحتية بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات فى ضوء استراتيحية الوزارة الهادفة إلي تطوير المنشآت الشبابية، وإتاحتها أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة، فضلاً عن تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب فى أزمة كورونا من خلال الاستفادة منها، وإتاحتها لخدمة المواطنين فى خدمات البريد وصرف المعاشات، ومشاركة أعضائها من الشباب فى تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة بالمتابعة الدورية مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات للتعرف على معدل إنجاز حملة التعقيم والنظافة العامة بمراكز الشباب ، وكذا ما تحتاجه من صيانة لإجرائها؛ لتكون على أهبة الاستعداد عند استئناف النشاط بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل جديدة حول فضيحة «كلينتون» و«مونيكا» وعلاقته بــ «ماكسويل»
» دراسة: البراز يكشف مبكرًا عن الإصابة بكورونا
» الأرصاد تعلن طقس الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية
» إصابات كورونا في قطر تقفز لرقم قياسي
» "بن راشد" يحتفي بابنته "فاطمة النعيمي"
» حقيقة تهديد "كاف" للزمالك
» "الأرصاد" تحذر من طقس الغد
» الحكومة: الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد لـ1200 طبيب
» وزير: كورونا مثل الزوجة لابد أن تتعايش معه
» حمدي الميرغني: "أبوس راسكم دي كانت زلة لسان"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية