"سانوفي" تمتص غضب الأطباء باعتذار في بيان رسمي

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محمد فضل- متابعات

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بيان

الأطباء

استقالات

إساءة

اعتذرت شركة "سانوفي مصر" لجميع أعضاء الأطقم الطبية في مصر، على خلفية منشور مسيء للأطباء نشرته موظفة تتولى منصب قيادي فيها، على حسابها في موقع فيسبوك.

وأعربت رئيس مجلس إدارة "سانوفي مصر" كريستيل صغبيني، وجميع موظفي الشركة عن أسفهم على الإساءة التي تعرض لها القائمون على الرعاية الصحية بعد منشور الموظفة.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نوضح أن ما تم نقله على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس رؤية سانوفي ودورها كشريك داعم لقطاع الرعاية الصحية ويسعى لخدمة المرضى المصريين لسنوات عديدة".

وأضافت: "نحن نتفهم الوضع الصعب الذي يواجهه المتخصصون في الرعاية الصحية أثناء أزمة COVID-19 ، ولا يمكننا التعبير إلا عن امتناننا وتقديرنا لجميع المتصدرين لمواجهة المرض. نتمنى أن يكون كل واحد منهم وعائلاتهم بصحة جيدة طوال هذه الفترة العصيبة".

وكانت الدكتورة نيبال دهبة المدير الإقليمي لشركة سانوفي للأدوية في مصر، شنت هجوما ضد الأطباء على صفحتها الشخصية، قائلة: يعني ايه زعلانين من الموت؟ هو القسم اللي اقسمنا عليه كانأوله اننا نموت علشان ننقذ المرضى زيينا زي الجيش .. مكنش فيه مكاسب العيادات ودمتم؟! .

وتابعت "نيبال" مدير شركة سانوفي: عمركم سمعتم ان فيه حد من الجيش تذمر من الاستشهاد؟ أو استقال وقالك أنا مش لاعب أصل فيه ناس بتموت؟ كل مهنة ولها رسالتها لو انت مش قدها يبقى أنت لا تصلح لهذه المهنة، وأعتقد أن من اسمى المهن هي مجال الصحة، يعني ايه معترضين!!".

وأثار منشور "نيبال" موجة غضب بين الأطباء الذين دعوا إلى مقاطعة منتجات الشركة، بسبب موقفها وهجوم مديرتها عليهم.



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