» "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

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الطقس

الجمعة

الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على مدن ومحافظات الجمهورية. و أكدت الهيئة في بيانًا لها اليوم ،وجود شبورة خفيفة صباح الغد ، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

 وأضافت ، بأنه سوف يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

فيما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة.

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