  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

تراجع كبير في إصابات "كورونا" بالسعودية

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يهاجم هذا الرئيس: لن يتراجع إلا بكسر أنفه

طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

ترامب

مدير تويتر لترامب: نحن مستمرون .. وابتعد عن موظفينا

داعية سعودي: الددو مصيره النار

داعية سعودي: الددو مصيره النار

شيكابالا

بعد حملة السخرية..شيكابالا : " واهجرهم هجرا جميلا"

عبر فيلم وثائقي.. فضائح جنسية جديدة تلاحق بيل كلينتون

عبر فيلم وثائقي.. شهادات فاضحة تلاحق بيل كلينتون

الصحة تتوعد المقصرين.. يغسل ويكفن والدته ضحية

الصحة تتوعد المقصرين.. يغسل ويكفن والدته ضحية كورونا

نقابة الصحفيين

شهيد جديد في صفوف الصحفيين خلال مواجهة كورونا

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

بعد رده على مستشار بن زايد.. تركي الحمد: يا قلب لا تحزن

بعد حديثه عن جبل أحد..

داعية سعودي: الددو مصيره النار

الحياة السياسية

داعية سعودي: الددو مصيره النار
داعية سعودي: الددو مصيره النار
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: "ابن باز" أمر بحرق كتب سيد قطب

#

ماذا قال داعية سعودي عن "خلق القرآن"

#

داعية سعودي: كورونا سينتهي.. رأيت في منامي "الكروان بجوار النار"

#

داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إن ما قاله الداعية الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، إن لم يتب عنه فسوف يكون مصيره النار بنص الآية.

وأضاف الداعية السعودي على حسابه في تويتر : "سبحان الله الذي لا إله إلا هو..  من نطق بالبدعة وشق الصف للعمل بها كالخروج على ولي الأمر وعارض السنن بالرأي أجرى الله على لسانه ما يضحك منه".

وأوضح بن ظافر القحطاني أنني  درست الحديث فقها وتراجم نحو خمسة وعشرين سنة لم أسمع قط في من ذكر من الصحابة صحابي اسمه "جبل أحد"، كما زعم الإخواني المبتدع الددو.

وتابع الداعية السعودي: مثل الددو إن لم يتب متوعد بالنار : قال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم"، حيث قد خالف الإجماع.

وكان الددو قد أكد أن جبل أحد يعتبر صحابيا، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال عليه السلام : " أحد جبل يحبنا ونحبه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة تهديد "كاف" للزمالك
» "الأرصاد" تحذر من طقس الغد
» الحكومة: الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد لـ1200 طبيب
» وزير: كورونا مثل الزوجة لابد أن تتعايش معه
» حمدي الميرغني: "أبوس راسكم دي كانت زلة لسان"
» موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية
» السعودية تسعى لحصولها على حقوق بث الدوري الإنجليزي
» العثور على جثة لاعب كرة إنجليزي داخل شقته
» "المحظوظة" تتزوج من شاب يصغرها بـ 36 عاما
» كمامات من جلود الثعابين لمواجهة كورونا
» الكويت.. الخطوط الجوية تسرح 1500 موظف من الوافدين بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية