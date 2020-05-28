داعية سعودي: الددو مصيره النار

28 مايو 2020 - 02:18 م

قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إن ما قاله الداعية الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، إن لم يتب عنه فسوف يكون مصيره النار بنص الآية.

وأضاف الداعية السعودي على حسابه في تويتر : "سبحان الله الذي لا إله إلا هو.. من نطق بالبدعة وشق الصف للعمل بها كالخروج على ولي الأمر وعارض السنن بالرأي أجرى الله على لسانه ما يضحك منه".

وأوضح بن ظافر القحطاني أنني درست الحديث فقها وتراجم نحو خمسة وعشرين سنة لم أسمع قط في من ذكر من الصحابة صحابي اسمه "جبل أحد"، كما زعم الإخواني المبتدع الددو.

وتابع الداعية السعودي: مثل الددو إن لم يتب متوعد بالنار : قال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم"، حيث قد خالف الإجماع.

وكان الددو قد أكد أن جبل أحد يعتبر صحابيا، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال عليه السلام : " أحد جبل يحبنا ونحبه".