عبر فيلم وثائقي.. شهادات فاضحة تلاحق بيل كلينتون

28 مايو 2020 - 01:22 م

شهادات جديدة من خلال فيلم وثائقي تلاحق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بفضائح جنسية.

يأتي هذا عقب ما أعلنته شبكة نتفليكس الأمريكية عن اعتزامها لنشر فيلم وثائقي، حول الملياردير المنتحر جيفري إبستاين، والي يهدد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بفضائح جنسية جديدة، بشهادات بعض الأشخاص.

وتقول إحدى الضحايا فيرجينيا روبرتس جيفري في شهادتها أنها رأت بيل كلينتون على جزيرة سان جيمس، التي كان يملكها إبستاين في البحر الكاريبي، وأنه كان يتنزه في الظلام ومعه فتاتان جميلتان.

وكان أنجيل أورينا، الناطق الرسمي باسم بيل كلينتون، سبق أن نفى ما جاء في الشهادة عندما تداولتها وسائل الإعلام قائلا :"كانت كذبة عندما قيلت في المرة الأولى، وما تزال غير صحيحة اليوم".

يذكر أن جزيرة سان جيمس تعرف بأنها "سيئة السمعة"، لأنها شهدت الكثير من الاعتداءات الجنسية على قاصرات بحسب الشهادات الواردة في القضية، التي تم تداولها مؤخرا.