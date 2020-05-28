» حجز المدير الفني بـ "الجبلاية" بمستشفى خاص

28 مايو 2020 - 10:41 ص

نقل الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، إلى أحد مستشفيات المهندسين، وذلك بعد ارتفاع درجة حرارته، ليتم وضعه تحت الملاحظة بالمستشفى لمراقبة حالته الصحية.

فيما قرر مسئولو اللجنة الخماسية التي تدير شئون اتحاد الكرة، تأجيل عودة العمل في الجبلاية حتى الاطمئنان على نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاصة بالمدير الفنى.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر خلال الأيام الماضية، عودة العمل في الجبلاية بكامل قوته عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.