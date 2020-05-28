موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

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العراق

النجف

غضب

أسد الله الغالب

تثال

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عقب إقامة تمثال في مدينة اللنجف بتكلفة 79 مليون دينار عراقي.

وكان الشارع العراقي قد تفاجأ بافتتاح "نصب" حمل عنوان "أسد الله الغالب" وهو يمثل أسدا على قاعدة حجرية أقيم في أحد شوارع مدينة النجف ذات الطابع الشيعي بالبلاد.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النصب كلف أكثر من 79 مليون دينار عراقي، أي نحو 65 ألف دولار أميريكي.

وعقد نشطاء ومدونون عراقيون مقارنة بين تمثال " أسد الله الغالب"، وبين تمثال لأسد بابلي نحت قبل آلاف السنين، باستخدام تقنيات غير متطورة.

وذكر موقع الحرة عن طالب دين في حوزة النجف العلمية، أن هذا التمثال يمثل "إهانة كبيرة"، خاصة وأنه يحمل اسم "أسد الله الغالب"، وهو اللقب الذي يطلقه المسلمون على الإمام علي بن أبي طالب.

وأضاف الطالب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن وجود التمثال قرب مرقد محمد باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة والعالم الديني الشهير يمثل رمزية كبيرة تشير إلى كيفية مسخ السياسيين الحاليين للقيم الدينية من أجل الاستفادة منها ماديا.

وأوضح طالب الدين أن أسد هزيل، بالرغم من أنه  يحمل اسم "أسد الله الغالب"، منوها أن رجال الدين هم يسرقون باسم الدين منذ سنوات وهذا التمثال مثال واضح وساخر على فترة حكمهم.


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