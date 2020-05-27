مواعيد المترو والقطارات بدءًا من السبت

27 مايو 2020 - 09:45 م

تبدأ كافة وسائل المواصلات تعديل جدول مواعيد عملها بداية من السبت المقبل ولمدة 15 يومًا؛ لتتوافق مع مواعيد الحظر التي أعلنتها الحكومة حتى منتصف يونيو.





وننشر في هذا التقرير، كافة جداول التشغيل الجديدة لكل من مترو الأنفاق والسكة الحديد وهيئة النقل العام بالقاهرة.

المترو





1- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.





2- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.





3- مواعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساءً.





ويستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.





القطارات