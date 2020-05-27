مواعيد المترو والقطارات بدءًا من السبت

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أحمد سالم

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تبدأ كافة وسائل المواصلات تعديل جدول مواعيد عملها بداية من السبت المقبل ولمدة 15 يومًا؛ لتتوافق مع مواعيد الحظر التي أعلنتها الحكومة حتى منتصف يونيو.

وننشر في هذا التقرير، كافة جداول التشغيل الجديدة لكل من مترو الأنفاق والسكة الحديد وهيئة النقل العام بالقاهرة.
المترو

1- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.

2- موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

3- مواعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً ومن العتبة 19.45 مساءً.

ويستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

القطارات
قالت هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات ستعود لطبيعتها بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، طبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال.

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