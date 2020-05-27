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حكومة الوفاق تمدد حظر التجوال للحد من جائحة كورونا

الحياة السياسية

حكومة الوفاق
حكومة الوفاق
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أحمد سالم

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ليبيا

حكومة الوفاق

حظر التجول

جائحة كورونا

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول المفروض في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات أن قرار تمديد حظر التجوال الساري اعتبارا من الساعدة السادسة مساء حتى السادسة صباحا لعشرة أيام إضافية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (ومقره في طرابلس) اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، لافتا إلى أن المريضين الجديدين عادا من تركيا وتقوم فرق الرصد والاستجابة السريعة في المركز حاليا بتتبع الحالات المخالطة لهما وأخذ العينات اللازمة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلها المركز إلى 79، بما فيها ثلاث حالات وفاة و36 حالة نشطة.


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