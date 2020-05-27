» موعد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة

أحمد سالم
تستأنف اليوم الأربعاء، منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، بإقامة 5 مباريات في إطار مواجهات الجولة 28 للبطولة.
وتبدأ المنافسات بمباراة أر بي لايبزيج مع هيرتا برلين، والتي ستنطلق في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1 .
كما تقام 4 مباريات في الثامنة والنصف مساءا وتنقل على القنوات التالية:
يونيون برلين ضد ماينز 3 beIN Sports HD .
أوجسبورج ضد بادربون 4 beIN Sports HD .
دوسلدورف ضد شالكه 1 beIN Sports HD .
هوفنهايم ضد كولن 2 beIN Sports HD .
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