تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

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عبد القادر وحيد- متابعات

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تويتر

الانتخابات

مضللة

لأول مرة

تدوينات ترامب

في واقعة تعتبر هي الأولى من نوعها حذر موقع تويتر متابعيه، أن تكون تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضللة وغير صحيحة.

وبحسب سكاي نيوز ، دعا موقع تويتر إلى إلى الحذر في التعاطي مع تدوينة لترامب، ربما تكون مضللة.

وناشد الموقع المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي نشر تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية.

تغريدة ترامب جاءت في إطار الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الأميركية التي تحل في نوفمبر المقبل، والتي يأمل ترامب في الفوز خلالها بفترة رئاسة ثانية للولايات المتحدة.

وأكد تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطارا لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأميركي، في امتداد لسياسته الجديدة للمعلومات المضللة التي بدأ العمل بها هذا الشهر.

ويعتاد الرئيس الأمريكي توجيه رسائل سياسية وشخصية، والتعليق على شؤون عدة عبر تغريدات مستمرة، وهو أمر لطالما أثار انتقادات معارضين له.


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