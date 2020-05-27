مجددا.. نبش ضريح عمر بن العزيز وزوجته في سوريا

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عبد القادر وحيد

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حرق ضريح عمر بن عبد العزيز بسوريا

معرة النعمان

نبش

ضريح

عمر بن عبد العزيز

تداول نشطاء سوريون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر قيام عناصر إيرانية بنبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.

وبحسب ما تناقله رواد تويتر فقد قامت عناصر إيرانية بنبش قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قرب معرة النعمان.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز وقد أزيح عنه التراب بالكامل، إضافة لنش قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك – زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز-، وتخريب جميع المكان بمحيط الضريحين.

ويقع ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز، قرب مدينة معرة النعمان في بلدة الدير الشرقي، حيث كان مقصدا للسياح والزوار بشكل دوري، وله مكانة مرموقة لدى أهالي المنطقة.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها الاعتداء فيها على ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز، حيث نشرت مواقع وصفحات سورية في وقت سابق ، صورا لضريح الخليفة الأموي، وقد تعرض للحرق والتخريب وسرقة المعدن الذي تم وضع كواجهة البناء.

وقد علق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو قائلا : "  حسبي الله ونعم الوكيل وقبل نبشوا قبر خالد بن الوليد على حسب ما سمعت استغفر الله".

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