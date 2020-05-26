» تفاصيل إغلاق "كوافير حريمي» ببورسعيد بسبب كورونا

26 مايو 2020 - 10:50 م

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، إنه تلقى بلاغاً من مسئول الطب الوقائي بوجود حالة إصابة لسيدة تمتلك محل "كوافير"، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "تم وضع السيدة في مستشفى الحجر، وقمنا بتعقيم الكوافير ومن ثم تشميعه".



وناشد "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كافة المواطنين الذين ترددوا على هذا الكوافير الذهاب إلى المستشفى لأخذ مسحه منهن، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن اسم المحل الذي يقع بمنطقة "أمل زرزارة"، وتابع: "سيدة توجهت إلى الطب الوقائي وقالت إنها كانت في هذا الكوافير منذ ثلاث أيام، وعقب الحصول على مسحه منها تبين أنها إيجابية وتحمل فيروس كورونا".

