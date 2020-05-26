» مقطع مخل لـ"فنانة شهيرة" مع نجل ريهام سعيد أمام النائب العام

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محمد فضل- متابعات

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تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصري، تتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجل المذيعة.

وتابعت ريهام سعيد أنها تتضرر من قيام سما المصري بعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الإجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.

وتابعت ريهام سعيد في أقوالها: "تلاحظ لي أن عددا كبيرا من الصور تستعرض فيها سما المصري مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وكذا صور فوتوغرافية لها أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية ده بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني فده خلاني أتقدم بالبلاغ ضدها".

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