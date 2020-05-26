شاهد.. تهريب جثة متوفية بـ"كورونا" في سيارة ربع نقل

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محمد فضل- متابعات

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اقتحم أهالي سيدة متوفية بفيروس كورونا، مستشفى حميات فاقوس بمحافظة الشرقية، وقاموا بتهريب جثتها لدفنها بعد تغسيلها، إلا أن الأمن أغلق عليهم الطريق وتمكن من توقيفهم وإعادة الجثة إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى حميات فاقوس، بقيام عدد من أقارب سيدة توفيت داخل المستشفى، بأخذ جثتها بعد تغسيلها وتكفينها، بدعوى دفنها دون انتظار نتائج الفريق الطبي وسيارة الإسعاف المختصة.

وأفادت تقارير، أن السيدة التي توفيت أمس مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إلا أن نتيجة المسحة التي أخذت منها لم تظهر بعد، فجرى تغسيلها وتكفينها بمعرفة قطاع الطب الوقائي في المستشفى، إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت عن نقلها إلى مقابر أسرتها، فما كان من ذويها إلا أخذ الجثمان لدفنه بمعرفتهم.

وتمكن الأمن من إعادة الجثة إلى المستشفى، وجار بيان نتيجة "المسحة" ومعرفة مدى إصابتها بالفيروس من عدمها.


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