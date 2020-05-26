» "عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث كورونا

تصدرت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث حول فيروس كورونا المستجد COVID-19

وتشارك مصر من خلال الإسهامات البحثية للجامعات المصرية بـ 21 بحثاً علمياً لإيجاد علاج فعال ضد فيروس كورونا، لتحتل بهذه الأبحاث مصر الترتيب التاسع عالمياً ضمن قائمة الدول المساهمة في محاولات التوصل لعلاج ضد هذا الفيروس القاتل ، والترتيب الأول عربياً و إفريقياً في هذا الصدد، وذلك وفق ما نشر بموقع " فينبولد"finbold أحد أبرز المواقع البحثية العلمية العالمية.