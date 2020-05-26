المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن وقف حركة المواصلات العامة، خلال فترة عيد الفطر، كواحدة من الإجراءات الاحترازية، الهدف منها منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.



