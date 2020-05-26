لماذا لا يجرى مسحًا لكل الأطباء؟.. رئيس المعامل المركزية تجيب

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، عن سبب عدم إجراء إجراء مسحات لكل الأطباء، موضحة: «ممكن أعمل مسحة اليوم فتكون النتيجة سلبية، وغدًا تكون إيجابى».
وأضافت الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن إجراء مسحة لأحد الأشخاص وتكون النتيجة سلبية ثم يصاب بعد ذلك عن طريق العدوى، لذلك يتم عمل المسحات للمشتبه في إصابتهم بعد ظهور الأعراض أو للمخالطين للمصابين.
وذكرت أنه يوجد 27 إصابة بالمعامل المركزية، مستطردة: «صرفنا العلاج ووفرناه حتى منازلهم».
وأكدت أن مسحة «كورونا» للدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا» في مستشفى المنيرة، لم تتأخر على الإطلاق، حيث وصلت يوم الثلاثاء مساءً وخرجت النتيجة الأربعاء، مؤكدة أن نتيجة أي مسحة لا تأخذ أكثر من 24 ساعة، مشيرة إلى أن قضية وفاة الدكتور وليد يحيي قيد التحقيق في مستشفى المنيرة.

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