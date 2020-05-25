ظاهرة فلكية في السعودية رابع أيام العيد

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ظاهرة فلكية

ظل

تشهد المملكة العربية السعودية ظاهرة فلكية رابع أيام عيد الفطر المبارك بتعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام.

وحول تفاصيل الظاهرة، قالت الجمعية الفلكية بجدة إن ظل الكعبة سيختفى تمامًا ويصبح ظل الزوال صفرًا وهو التعامد الأول من اثنين هذه السنة وستحدث الظاهرة وقت الظهر بالمسجد الحرام الساعة 12:18 ظهرًا (9:18 صباحًا بتوقيت جرينتش) وتكون الشمس على ارتفاع 90 درجة.

وأرجعت الجمعية سبب حدوث الظاهرة، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.


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