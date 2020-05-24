» طلاب الدبلوم العام في التربية يطالبون بإلغاء الامتحانات بسبب كورونا

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ظهرت منذ أيام تعليقات على صفحات التواصل الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث المصرية وصفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية من طلبة الدبلوم العام في التربية جامعة عين شمس.

وطالبت هذه التعليقات الوزارة ورئاسة الجمهورية النظر في أحوال هؤلاء الطلبة.

كما ناشدوا الوزارة والرئاسة بإلغاء الامتحانات والاكتفاء بالأبحاث، أو اعتماد نتيجة النصف الدراسي الأول.

وجاء هذا بعد البيانات الحكومية التي أكدت أن الامتحانات للجامعات ستبدأ في شهر يوليو.

وأن الكلية أصدرت قرارها أن امتحانات الدبلوم العام في التربية ستبدأ من منتصف شهر يوليو أو أواخر الشهر نفسه، وتستمر لأغسطس.

وأبدى الطلاب تخوفهم بسبب تزايد عدد الإصابات بالمرض.

وهناك أنباء مؤكدة تقر إصابة بعض الطلاب من الدفعة بالكورونا، وإصابة ذويهم بالمرض أيضًا.

وكانت كلية التربية قد أصدرت قرارًا: يجب على أي فرد مهما كان أن يرتدي القناع الواقي (الكمامة) والقفاز (الجوانتي) قبل دخوله الكلية، وإذا خالف ذلك، يُمنَع دخوله الكلية.

وجاء هذا بعد إصابة زوج موظفة بالكلية ووفاته.

ويؤكد الطلاب أن منهم طلاب يبلغون من العمر أكثر من أربعين وخمسين عامًا؛ لذلك ستكون مناعتهم ضعيفة، بالإضافة إلى أنهم مرضى بالضغط والسكر.

وأن منهم من يمتلك أسرًا، وإذا أُصيب طالب سينتقل المرض إلى الكثير.


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