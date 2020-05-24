بعد إصابتها بكورونا.. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي

تعرضت الفنانة رجاء الجداوي، للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19» وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة بالإسماعيلية.

وكانت رجاء الجداوي تصور في الأيام القليلة الماضية مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي خاضت به سباق رمضان 2020 مع النجمة دينا الشربيني زوجة الفنان الكبير الهضبة عمرو دياب.

وكان أبرز المخالطين لرجاء الجداوي في الأيام الماضية كل صناع "لعبة النسيان" وهم: دينا الشربيني وأحمد داود وإنجي المقدم ومحمود قابيل وأسماء أبو اليزيد وعلي قاسم وأحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

وكشفت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوى، في تصريحات إعلامية، إن والدتها لم يظهر عليها أى أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها.

وأوضحت، أنهم قاموا بإجراء التحاليل فورا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها، وأن حالة والدتها مستقرة، ولا تعانى سوى من ارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التى خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة فى الرئة.

وأكدت أنه فور ظهور نتيجة تحليلها وتأكد إيجابيتها، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية، وأشارت إلى أنها كانت تنوي نقل والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد تأكد إصابة والدتها بفيروس كورونا لتحظى برعاية أفضل، لكنها تراجعت عن هذا الأمر، بعد حديثها مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، التي أكدت لها حُسن الرعاية والاهتمام بمستشفيات العزل الحكومية، وتم نقلها بالفعل إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقًا لتوصية من الوزيرة بعد إشادتها بالمستشفى.