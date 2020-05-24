رسالة مؤثرة من إسعاد يونس للجداوي بعد إصابتها بكورونا

تحول نتيجة تحاليل محافظ الدقهلية من إيجابية إلى سلبية
بدء حظر التجوال في أول أيام العيد من الخامسة مساءًا
الجامعة العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا
أطباء عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضى
أول إجراء رسمي من الأوقاف تجاه «الشيخ الهارب» بالدقهلية
السعودية تسجل 2399 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة
قرار صادم لنجم «لعبة النسيان» بعد إصابة رجاء الجداوي
شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بسبب فتاة
تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمي لعزل مرضى كورونا "النفسيين"
بعد اتهامه بالفساد..نتنياهو: تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون
أحمد سالم
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