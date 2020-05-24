» " منة فضالي " تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور جديدة

متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" ، مما أثار ضجة علي الموقع.
والصور من أحدث جلسات تصوير خضعت لها الفنانة منة فضالي بتصوير المصور سعيد مهران.
وتظهر منة في الصور وهي مرتدية فستان أبيض مميز بتصميم الكرانيش علي أعلي الأكمام و تركت خصلات شعرها ذات اللون البني منسدل بدون أي إضافات .
ولاقت الصور إعجاب متابعيها وعلق البعض قائلا :" جميلة اوي في اللون الأبيض.. انتي ملاك".
عصر03:36 م
فجر
03:21
شروق
04:59
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:55
عشاء
20:25