» "ديانا كرزون" تبهر الجمهور بملابس الصاعقة

متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون متابعيها علي صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وهي ترتدي ملابس للصاعقة.
وتظهر في الصورة وهي ترتدي جاكيت جينز مصمم من قماش الصاعقة و نسقت معه كمامة قطنية مصممة من الصاعقة لتجنب الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد.
ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلق البعض عليها قائلا:" إيه الجمال ده.. الصاعقة احلوت كدة ليه".
جدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تجوز الـ 5 مليون إصابة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 344 ألف حالة وفاة.
عصر03:36 م
فجر
03:21
شروق
04:59
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:55
عشاء
20:25