» لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الشهداء

24 مايو 2020 - 09:52 ص

في لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المسئولين لتقديم هدايا عينية ومادية لأبناء و أسر الشهداء والمصابين بمنازلهم في العديد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كمشاركة وجدانية لهم بهذه المناسبة.

و تم تقديم الهدايا لأبناء الشهداء و أسرهم في منازلهم كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس" كورونا" المستجد.

وظهرت علي أبناء و أسر الشهداء السعادة الغامرة بهذه اللفتة النبيلة من الرئيس وعبروا عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس لحرصه الدائم علي رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة الأوقات مؤكدين في تصريحات صحفية نشرتها " الوطن"، أن الدولة المصرية لن تنسي أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء للوطن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي التواصل ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم في مختلف الاحتفالات والمناسبات عرفانا من الدولة بدورهم الوطني في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.