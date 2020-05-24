» "ترامب" للمسلمين حول العالم: نحتاج لمساعدتكم للتخلص من جائحة " كورونا"

24 مايو 2020 - 09:04 ص

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين دول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قائلا:" الآن أكثر من أي وقت مضي يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان ، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلي حياتنا.. كل الأمنيات بعيد فطر مبارك وسعيد ".

و أضاف بينما كنا نكافح فيروس" كورونا" علي مدي الأسابيع والأشهر الماضية كان اعتمادنا علي إيماننا و علي أقاربنا و أصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف الاستثنائية للتخلص من جائحة "كورونا"".

و أضاف "ترامب" في رسالته التي نشرها موقع "البيت الأبيض" علي الأنترنت :" أرسل وقرينتي كل التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر، العيد احتفال بالإفطار لدي المسلمين ويأتي عقب شهر رمضان الذي يتميز بالصيام والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر الأخرى وبينما يحتفلون بالفطر نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة".