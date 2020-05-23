  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي والطيب

شيخ الأزهر يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

منزل بدولار واحد في إيطاليا

منزل بدولار واحد في إيطاليا.. ماذا بعد كورونا؟

دولار

نشر أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

«الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية

تعرف على «الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية

"أمبر لي فريس

وفاة ملكة جمال نيوزيلندا بعد رسالة مأساوية على «فيس بوك»

«تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين

عاش حتى 84 عامًا.. قصة «تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 727 إصابة بكورنا.. و 28 حالة وفاة

ترامب

فضيحة مدوية لترامب بطلتها سيدة

مدير الإدارة الصحية بههيا

وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعود ببرنامج جديد وتفجر مفاجأة

أسعار الذهب تستقر على آخر ارتفاع.. تعرف عليها

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعرف على آخر موعد لقراءة سورة الكهف وفضائلها

#

ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم.. تعرف عليه

#

تعرف على أسعار الذهب اليوم

#

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليها

اقتصاد

أسعار الذهب

جرام الذهب

بورصة

مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

وعالميًا واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها، مستفيدة من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب أنهت تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع 0.44% لتصعد إلى 1734.6 دولار للأوقية

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسعار الذهب تستقر على آخر ارتفاع.. تعرف عليها
» فعل فاضح داخل حافلة.. ماذا فعل الشاب ليجذب امرأة إليه؟
» إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا
» والد توأم يدخل في أزمة مع أسرته بسبب اسميهما
» سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
» يقتل والده أثناء محادثة فيديو
» وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا
» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا
» جدل بعد رصد "كورونا" في حليب أم مرضعة
» البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا
» «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية