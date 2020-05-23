  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدير الإدارة الصحية بههيا

وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعود ببرنامج جديد وتفجر مفاجأة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

المحامى خالد أبوبكر

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

عبد الباسط حمودة يحيي حفل افتتاح قناة السويس

الكشف عن سبب عدم إذاعة حلقة"عبدالباسط" مع رامز جلال

إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا

آخر الأخبار

بافيل واسرته
بافيل واسرته
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

7 آلاف إصابة بكورونا في المغرب.. تعرف على التفاصيل

#

بعد "سميح" .. إصابة شخص جديد من عائلة ساويرس بفيروس كورونا

#

الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا : "يستاهل"

#

الأطباء: 230 إصابة و13 وفاة بكورونا بين أعضائنا

أصيب الروسي، بافيل بوجريبنياك، مهاجم فولهام وريدينج الإنجليزيين سابقًا وزوجته وأبناؤه الثلاثة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وقال ماريا بوجريبنياك شاتالوفا (31 عامًا)، إنها وزوجها وأبناءهما الثلاثة أصيبوا بـ( كوفيد 19).

وأضافت: "زوجي في المستشفى، وهو يتلقى العلاج". وأشاتر إلى إن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يعاني من "الالتهاب الرئوي الثنائي"، إذ أكد ناديه الحالي أورال يكاترينبرج أنه تم تشخيصه بـ (كوفيد -19).

وتعتقد زوجته أنه أصيب بالعدوى بعد أن استأنف اللاعبون الروس التدريبات، وتشتبه في إصابته على متن طائرة في طريقه إلى معسكر تدريب ناديه.

وقالت: "زوجي ذهب للتدريب الجماعي في ايكاترينبرج. لم يكن لديه أعراض على الإطلاق، لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة. 'عندما عاد وأجرى اختبارًا وأظهر أنه إيجابي لـ (كوفيد – 19). لقد كانت صدمة".

وأثبتت الاختبارات أيضًا إيجابية الفيروس لأبنائهما الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين  8و11 و13 عامًا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "كانت التحليلات جاهزة في غضون ساعات قليلة. النتائج سيئة: دمهم معدي. مخيف للغاية. يتطور الالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسرعة كبيرة".

وأشارت إلى أنها كانت آخر شخص في العائلة تتعرض للإصابة. قالت: "اختفت حاسة الشم لدي، لا أشعر بأي شيء على الإطلاق. إنه شعور فظيع! إعياء! ".

وتابعت: "لقد بدأت أشعر بألم في حلقي، من المستحيل أن أتناول الطعام، حتى أن أحصل على رشفة من الماء".

ولعب بوجريبنياك 12 مباراة مع فولهام وسجل ستة أهداف في موسم 2011-12. ثم انتقل إلى "ريدينج" وظهر معه في 103 مباراة وسجل 26 هدفًا بين عامي 2012-15.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا
» والد توأم يدخل في أزمة مع أسرته بسبب اسميهما
» سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
» يقتل والده أثناء محادثة فيديو
» وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا
» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا
» جدل بعد رصد "كورونا" في حليب أم مرضعة
» البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا
» «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»
» القبض على زوجة نجم آرسنال متلبسة بمحاولة «تهريب سلاح»
» يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:24 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية