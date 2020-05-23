شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

23 مايو 2020 - 03:50 م

نشر الفنان أحمد العوضي، الذي جسد دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، اللقطات الحقيقة لإعدام "عشماوي"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الذي نشره العوضي، لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي وهو يرتدي ملابس الإعدام، وقام أحد الأطباء بقياس الضغط له عقب إعدامه، كما قاموا بإنزال جثمانه من على حبل المشنقة، وفتح عينية ووضع ضوء مصباح الهاتف فيها للتأكد من وفاته تمامًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذى يلعب فيه العوضي شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

وعلق العوضي علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي أدخل الراحة لصدور من حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ انضمامه للجماعات التكفيرية .

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.