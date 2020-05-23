  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

المحامى خالد أبوبكر

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

مدبولي

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

الطقس

خبر سار للمواطنين بشأن طقس العيد

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: يوم ما سنحكي هذا المجد

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

آخر الأخبار

لحظة اعدام هشام عشماوي
لحظة اعدام هشام عشماوي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

أسماك القرش تطارد سباحًا (فيديو تقشعر له الأبدان)

#

أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها

#

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

#

بعد إشادة النيوزويك.. النبي أول من فعل الحجر الصحي.. لن تتخيل ماذا حدث

إعدام

العوضى

منسى

هشام عشماوي

الإختيار

نشر الفنان أحمد العوضي، الذي جسد دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، اللقطات الحقيقة لإعدام "عشماوي"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الذي نشره العوضي، لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي وهو يرتدي ملابس الإعدام، وقام أحد الأطباء بقياس الضغط له عقب إعدامه، كما قاموا بإنزال جثمانه من على حبل المشنقة، وفتح عينية ووضع ضوء مصباح الهاتف فيها للتأكد من وفاته تمامًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذى يلعب فيه العوضي شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

وعلق العوضي علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي أدخل الراحة لصدور من حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ انضمامه للجماعات التكفيرية .

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الخطيب يحسم مصير " أزارو"
» طبيبة تحذر المصريين: كل كعكة فيها كورونا
» "الغندور" يحسم مصير "بن شرقى" مع الزمالك
» كوبرا تسلل إلى مخبز.. ماذا حدث
» في قضية التحريض علي الفسق والفجور.. تأجيل محاكمة "سما المصري"
» الزمالك يمدد عقد "كارتيرون" لعام جديد
» "شطة" يرفع دعوى قضائية ضد "الغندور"
» "آل الشيخ" منفعل ويحطم شاشة تليفزيون
» مروع.. لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
» "سنعيد فيها النظر"..الإسكان تزف خبر سار للمواطنين
» "فيفا" يلزم "الجبلاية" بإجراء جديد مع الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية