» الزمالك يمدد عقد "كارتيرون" لعام جديد

23 مايو 2020 - 01:38 م

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الاتفاق النهائي مع المدرب كارتيرون على تجديد عقده لمدة عام إضافي، وذلك بعد جلسة جمعت مسئولي الزمالك مع الفرنسى كارتيرون في فندق إقامته.

واتفق مسئولو الأبيض مع كارتيرون على كل التفاصيل المادية، ومدة التعاقد التي ستمتد لموسم إضافي.

وتوج كارتيرون مع الزمالك ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بالإضافة لقيادته للفارس الأبيض للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.