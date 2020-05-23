» عرض جديد من الزمالك لضم مدافع بيراميدز

23 مايو 2020 - 10:00 ص

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض جديد لنادي بيراميدز تتضمن التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز مقابل ضم 2 لاعبين من الزمالك ومبلغ مالي يتم الاتفاق عليهم وفقا للمفاوضات.

في نفس السياق استبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل،في ظل وجود عجز داخل الزمالك في مركز الظهير الايمن بعد هروب حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي وفسخ تعاقده مع الزمالك منذ فترة، حيث رأي مسئولو الزمالك ان مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي طلبه عمر جابر من الزمالك يعتبر مبالغ فيه نظرا لكبر سن اللاعب كما ان جميع اللاعبين في الزمالك تم وضع حد اعلي للتعاقدات وهو ما يتنافي مع ما طلبه عمر جابر.

كما فضلت إدارة الزمالك ان يكون التعاقد مع مدافع أيمن صغير السن ويكون إضافة للفريق في المواسم المقبلة في ظل كبر حازم إمام الظهير الأيمن الوحيد في الفريق.