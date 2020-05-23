  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

وزير البترول الأسبق:غير نادم على مشاركتي بحكومة الإخوان

الجارالله: قطر لعبتها صح

الجارالله لأمير قطر: ستبكي كالنساء

"الإمام البخاري" كمبيوتر متحرك.. ماذا صنع عند قبر النبي

"الإمام البخاري" كمبيوتر متحرك.. ماذا صنع عند قبر النبي

والدة شهيد

رثاء مبكي من والدة شهيد كمين البرث

123 مليون دولار لشراء أرز زكاة الفطر بدولة عربية

123 مليون دولار لشراء أرز زكاة الفطر بدولة عربية

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

سر اعتقال السادات لرموز الدولة في ثورة التصحيح

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي :أنا جاي النهاردة عشان أعكنن عليكم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عشماوي

شاهد .. لحظة قياس النبض للإرهابي هشام عشماوي بعد إعدامه

الخطيب

الخطيب يوجه الشكر إلى نجم الفريق ويبلغه بالاستغناء عن خدماته

عرض جديد من الزمالك لضم مدافع بيراميدز

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يلمح إلى انتقاله إلى الزمالك: سأفكر باحترافية

#

نجم الأهلي: الزمالك عرض عليّ شيك على بياض للانتقال له

#

"يابا يابا من الكورونا" تعيد القرموطي للشاشة من جديد

#

مرتضى يهاجم نجم الزمالك: ملكش فلوس عندي

مفاوضات

الزمالك

رجب بكار

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض جديد لنادي بيراميدز تتضمن التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز مقابل ضم 2 لاعبين من الزمالك ومبلغ مالي يتم الاتفاق عليهم وفقا للمفاوضات.

في نفس السياق استبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل،في ظل وجود عجز داخل الزمالك في مركز الظهير الايمن بعد هروب حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي وفسخ تعاقده مع الزمالك منذ فترة، حيث رأي مسئولو الزمالك ان مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي طلبه عمر جابر من الزمالك يعتبر مبالغ فيه نظرا لكبر سن اللاعب كما ان جميع اللاعبين في الزمالك تم وضع حد اعلي للتعاقدات وهو ما يتنافي مع ما طلبه عمر جابر.

كما فضلت إدارة الزمالك ان يكون التعاقد مع مدافع أيمن صغير السن ويكون إضافة للفريق في المواسم المقبلة في ظل كبر حازم إمام الظهير الأيمن الوحيد في الفريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» داعية: "ربنا غضبان عليكم"
» "خاف بس اشتغل"..رسالة قوية من الإفتاء لعمال مصر
» عرض جديد من الزمالك لضم مدافع بيراميدز
» عثرت على مليون دولار في الحجر الصحي .. ماذا حدث
» اليوم .. أول أيام عيد الفطر المبارك بدولة عربية
» الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي لهذا السبب
» ماذا قال فاروق جعفر عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن؟
» سليمان: الآن أندم أشد الندم على عدم لعبي للنادي الأهلي
» لاعب عربي شهير على أعتاب الزمالك
» ساويرس يكشف عن وفاة صديقه الفنان: رحمة الله عليه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية