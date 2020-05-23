"القراء"تتبرأ من صلاح الجمل وتطالب بمنع ظهوره إعلاميا

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صدى البلد

أحمد موسى

الأوقاف

صلاح الجمل

تبرأت نقابة القراء ، من القارئ صلاح الجمل بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي أحمد موسى، والتي وصف نفسه فيها بأنه نمبر وان في المقرئين .

وأكد محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة ،أن مجلس إدارة النقابة أيد قرار محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بصفته رئيس لجنة اختبار الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يقضي بمنع ظهور صلاح الجمل ووقف تلاواته.
وأشار الساعاتي في بيان صادر عن نقابة القراء ،إلي وجود حالة استنفار عام وغليان داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات الفوضوية التي أدلى بها القارئ الطبيب صلاح الجمل التي تطاول فيها على رموز وأعلام دولة تلاوة القرآن الكريم على مستوى الكرة الأرضية وفي مقدمتهم القارئ العالمي والتاريخي الشيخ مصطفى إسماعيل - قارئ الملوك والرؤساء - والشيخ عبد الباسط عبد الصمد الملقب بصوت مكة وصاحب والحنجرة الذهبية - كما جانب صلاح الجمل الصواب حين وصف نفسه بأنه نمبر وان المقرئين.

 وقال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء إن النقابة سبقت الجميع عندما رأت عدم صلاحية صلاح الجمل كقارئ للقرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون وناشدت لجنة الاختبار بالإذاعة والتليفزيون بإعادة النظر في قرار اعتماده بالإذاعة ووقف تلاواته.

 وأضاف،: "النقابة تنفذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أوصى بها في الاجتماع الأخير بديوان عام الوزارة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم وحضره وكلاء أول الوزارة والشيخ محمد عبد الموجود وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية بالتليفزيون حيث أوصى الوزير بضرورة التصدي للقراء الذين يسيئون للقرآن الكريم بتجاوزاتهم المتكررة ومعاقبتهم فورًا".

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