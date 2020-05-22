» بسمة وهبة: مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم

22 مايو 2020 - 11:00 م

بدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بأغنية «قالوا إيه»، وعرض قائمة شهداء موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.



وعلقت بسمة وهبة، قائلة إن: «أبطال موقعة البرث استشهدوا رجال وأبطال واقفين على رجليهم عشان بلدهم.. وحلقة مسلسل الاختيار رجعتنا 3 سنين للوراء، والمشاهد تحمل نفس الوجع والغضب والحزن والألسنة التي تصب لعناتها على الإرهابيين».



وواصلت: «مسلسل الاختيار أعاد لنا الذاكرة، وذكرنا بخسة وندالة الإرهاب، مؤكدا أن مصر فيها رجال وأبطال وإن الدم الطاهر ف سيناء مش هيروح هدر.. وقلبى كان يقف مع كل مشهد وحركة بملحمة البرث.. ونسيت إن المشاهد مسلسل وتمثيل، ولكن مليون شكرًا لصناع الاختيار».

