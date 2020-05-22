فيديو نادر يجمع «رامز جلال» مع شقيقه «ياسر جلال»

22 مايو 2020 - 09:30 م

شارك الفنان رامز جلال، متابعيه عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو يطمئنهم فيه على صحة شقيقه الفنان ياسر جلال، إثر تعرضه لهبوط خلال ظهوره في برنامج "القاهرة اليوم" مؤخرًا.





وظهر ياسر، وهو يمارس بعض التمرينات الرياضية داخل "الجيم" بمنزله، وقال إنه يتمتع بصحة جيدة للغاية، وإن ما حدث له على الهواء كان بسبب ما تناوله على وجبة الإفطار.





وعلق رامز قائلاً: "ياسر جلال بيطمنكم وهو بخير الحمد لله".







وقبل أيام، تداول رود وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لياسر عبر تطبيق "تيك توك". ظهر فيه برفقة شقيقه رامز، وعلق الأخير قائلاً: إن صناعة السينما ستقف أمام لحظة تاريخية قبل أن يكشف مفاجأة هي وجود شقيقه ياسر إلى جانبه. واعتبر أن ظهورهما معًا لا يحدث إلا في مرات قليلة.





وكان ياسر الذي يعرضه له خلال شهر رمضان الجاري مسلسل "الفتوة" تعرض مؤخرًا لوعكة صحية على الهواء أثناء حلوله ضيفًا في حلقة من برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث".