عارضة أزياء شهيرة بين ضحايا الطائرة المنكوبة بباكستان

22 مايو 2020 - 08:01 م

قالت تقارير إنه من المرجح أن عارضة الأزياء الباكستانية، زارا عابد من بين 107 أشخاص قتلوا في حادث تحطم طائرة ركاب باكستانية فوق منطقة سكنية بكراتشي اليوم.





وذكرت صحيفة "ذا صن" أن زارا التي تحظى بأكثر من 80 ألف متابع على تطبيق "إنستجرام" كانت على متن الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار كراتشي.





وقال مسؤولو الطيران المدني، إنه تم إنقاذ شخصين على الأقل ممن كانوا على متن الطائرة، ومن غير الواضح ما إذا كانت زارا من بين الناجين اللذين تم الإبلاغ عنهما.





وفيما قال عمدة كراتشي إن أيًا من الركاب والطاقم البالغ عددهم 107 لم ينج من الكارثة، يحاول والدا عارضة الأزياء يائسين معرفة ما حدث لابنتهما.





وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي على أن زارا من بين القتلى، غردت مصممة الأزياء خديجة شاه، قائلة: "فقدت صناعة الأزياء زارا عابد في تحطم الطائرة اليوم. لقد كانت فتاة رائعة ومجتهدة ومحترفة".





وأضافت: "كنت في حيرة من الطاقة والحيوية في صورها - رحمها الله - فقد الكثير من الأشخاص أحبائهم اليوم، رحمهم الله جميعًا".





وكتب الممثل أيمن خان: "زارا كنت حبيبة!!! سنفتقدك الله يعطيك مكانة أعلى في الجنة".





وقالت الممثلة فريحة ألطاف إن زارا كانت على متن الطائرة، وكتبت: "تحطم طائرة PIA. عارضة الأزياء لدينا زارا عابد على قائمة الركاب. "اشعر بخيبة امل كبيرة".





وصرح متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) للصحفيين بأن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" كانت متوجهة إلى كراتشي من لاهور وسقطت قرب مطار جناح الدولي.





وقال شهود، إن الطائرة قامت بثلاث محاولات فاشلة للهبوط في مطار جناح الدولي، قبل أن تسقط عند محاولتها الهبوط في المرة الرابعة فوق منطقة سكنية.



