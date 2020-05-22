عاجل.. السعودية ودول إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

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الطيب حسين

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أعلن في السعودية وعدة دول عربية أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأحد هو أول أيام شهر شوال.

وأعلن حساب أخبار السعودية على "تويتر" أن غدًا المكمل لشهر رمضان في الممكلة ، وعيد الفطر يوم الأحد ، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال .

وأفاد الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، بعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر، إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

من جهتها، كانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية، إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

من جهتها، نقلت صحيفة "الراصد" السعودية، إعلان 6 دول حتى الآن، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم، ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

وحسب مركز الفلك الدولي في الإمارات، فإن "الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان هي كل من أستراليا، الفليبين، اليابان، إندونيسيا، تركيا، وماليزيا".

وأوضح مركز الفلك في وقت سابق، أنه سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الجمعة 22 مايو في الساعة 17:39 بتوقيت غرينيتش.

وأضاف المركز، أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤيته بالعين المجردة ستكون بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول إفريقيا وجنوب أوروبا وكندا.

وتابع: "رؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية".

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