حقيقة انتقال "أزاروا" لصفوف الزمالك

22 مايو 2020 - 02:03 م

كشف جون إدوارد وكيل أعمال اللاعب المغربى وليد ازارو مهاجم النادى الأهلى، عن حقيقة اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «جون» خلال تصريحات له، جميع الأخبار المتعلقة باقتراب اللاعب من الانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.

وكانت أخبار انتشرت الفترة الماضية، تفيد برغبة مسئولى الزمالك في ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم

ويقترب أزارو من الرحيل عن النادى الأهلى، بسبب عدم احتياج المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر له وهو ما أبلغه لإدارة النادى.