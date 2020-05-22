تامر أمين :السيسي " إنسان" قبل ما يكون رئيس

22 مايو 2020 - 12:37 م

عرض الإعلامي تامر أمين، لقطة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده مشروع "بشائر الخير 3"أمس الخميس، حيث قام الرئيس بإنقاذ أحد المصورين الصحفيين من السقوط.

وكشف "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، تفاصيل الواقعة، قائلا :"إنه خلال وقوف أحد المصورين الصحفيين في زاوية مناسبة حتى يلتقط صورًا للرئيس السيسي وهو يتفقد المشروع، كاد يقع من شرفة العقار، ولكن الرئيس السيسي أنقذه.

وعقب "أمين"، على الواقعة، قائلا : " السيسي نسي أنه رئيس الجمهورية ومسك إيده بسرعة عشان ينقذه، لقطة بتقول إن السيسي إنسان قبل ما يكون رئيس".

