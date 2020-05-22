أول تعليق لابنة فرج فودة بعد حذف مناظرة والدها

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عبد القادر وحيد

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تفاصيل المناظرة التي تسببت في اغتيال فرج فودة

اختراق

مناظرة

فرج فودة

سمر فودة

عقبت سمر فودة  ابنة المفكر الراحل فرج فودة، على اختراق قناة الهيئة العامة للكتاب على قناة "يوتيوب"، ومنع إذاعة المناظرة التاريخية لوالدها قائلة :" الأفكار لا تموت وإن مات الجسد".

 وكانت المناظرة قد عقت ضمن فاعليات معرض الكتاب سنة 1992، تحت عنوان "مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية"، حيث انقسم فيها الحاضرون إلى فريقين، الأول إسلامي التوجه ويضم الشيخ محمد الغزالي، ومرشد الإخوان مأمون الهضيبي، والمفكر المصري الراحل محمد عمارة.

 بينما ضم الفريق الثاني فرج فودة ومحمد خلف الله أحد أعضاء حزب التجمع، وتسببت المناظرة في استهداف فرج فودة واغتياله بعدها بشهور.

وأضافت فودة في تدوينة عبر صفحتها على تويتر : "والله كنت متأكدة.. بس ده معناه كبير اوي.. احنا واجعينهم أوي.. والمناظرة دي بتعمل لهم أرتكاريا وكل كتبه و مقالاته.. ده انتصار كبير لينا.. المناظرة هتتعرض و الكتب هتتنشر.. الأفكار مبتموتش حتى لو مات الجسد.. سيظل أحفاد فرج فودة الخطر الأكبر على أحفاد البنا حتى بعد مماته".

وكانت قناة الهيئة العامة للكتاب، على موقع يوتيوب، قد تعرضت للاختراق، وذلك في نفس توقيت عرض مناظرة فرج فودة.

وبحسب الوطن اعتذرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في بيان، عن عرض مناظرة المفكر الكبير فرج فودة ، وذلك نظرا لاختراق قناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للكتاب.


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