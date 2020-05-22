ليست نكتة.. مجوهرات كورونا بدولة عربية

22 مايو 2020 - 09:40 ص

قام متجر مجوهرات في الأردن بصناعة قلائد غير معهودة، حيث ابتكر الصاغة، أشكالا جديدة، تمشيا مع فيروس كورونا، الذي تحوّل إلى واقع مرير، في العالم.

الصاغة تكيفوا مع الواقع الجديد، بصياغة قلائد ومصوغات ذهبية، غير تقليدية، تمشيا مع الوضع الجديد.

وقام الصاغة بتصميم مصوغات جديدة ، وقلائد مرصعة بالزمر، تمشيا مع فيروس كورونا المستجد.

كما قاموا بتصميم بلورية، تظهر الوجه وهو مغطى بالقناع الواقي، والذي يحمل صورة علم لمختلف الدول العربية.

البعض اتهم الصائغ باللامبالاة، معتبرين أن الجائحة مرحلة يريدون نسيانها.

بينما رأى آخرون، أن العمل يدل على عدم الاستسلام لهذه المرحلة.

يذكر أن الأردن تعرضت لانتكاسة جدية، فرضها فيروس كورونا، من جديد على حياة الأردنيين، مع اقتراب حلول عيد الفطر، وذلك بعد أن تحرك المنحى الوبائي صعودا خلال الأيام الماضية، مسجلا أرقاما مرتفعة أقلقت السلطات الطبية وغيرها من الجهات التي تدير أزمة الوباء .

وسجل الأردن 23 إصابة خلال اليومين الماضيين، وبالرغم من أن الرقم ليس كبيرا، كما يقول المعنيين، لكن المفاجأة أن هذه الإصابات امتدت على رقعة 4 محافظات، وهو ما أثار القلق الذي تصاعد لدرجة القلق والخوف من انتشار الفيروس بشكل يخرج عن إطار السيطرة .