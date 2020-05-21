ماذا لو استمر كورونا بدون علاج مثل الايدز؟ .. خبير يجيب

21 مايو 2020 - 11:00 م

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه يجب الحفاظ على المواطنين غير المصابين بفيروس كورونا، عن طريق توفير الإنتاج والدخل، لأن العالم يتحدث حاليًا عن أزمة غذائية ستضرب الدول.



وأوضح "سعيد"، في لقائه ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن فرض حظر التجول الكامل غير مُجدي، لأن المواطنين لن يجدوا طعام وشراب يكفيهم طيلة تواجدهم داخل المنازل، في ظل توقف حركة النقل بين الدول لن يتوفر كل هذا.



وأكد أنه يجب النظر للمرض بنظرة شديدة الواقعية وفقًا لحالة وزارة الصحة والمخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية، مما يسمح بأخذ قرار لتشغيل أي قطاع إنتاجي في البداية، مع ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية اللازمة، لافتًا إلى أن دول العالم المتقدمة وضعت ميزانيات ضخمة للبحث العلمي، لكننا نعيش في أزمة لأنه بالرغم من كل هذا التقدم لم تستطع تلك الدول الحصول على علاج ولقاح للعلاج من مرض الإيدز.



وأضاف أن جزء من الاستراتجيات الحالية أن مرض كورونا سيستمر مع البشرية مثله مثل مرض الإيدز، ويجب وضع شكل من أشكال التعايش مع المرض، لافتًا إلى أن البحث عن علاج لفيروس سي أخذ كثيرًا من السنوات، ففي أسوء الحالات فيروس كورونا سيستمر 3 سنوات.

