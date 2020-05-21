  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ أسامة عبد العظيم

نقل الشيخ «أسامة عبدالعظيم» إلى المستشفى في حالة صحية سيئة

من يغيث موظفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟

رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسى وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

علم السعودية

بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان

رامز جلال

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

سامح شكري

"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

بيان الخميس

بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا

اختبارات الأجسام المضادة: 17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل طائرتين.. بدء إجلاء مصريين من السعودية

دولار

الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020

مال وأعمال

من يغيث موظفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟
من يغيث موظفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر تتخطى حاجز الـ400 وفاة بفيروس كورونا

#

كورونا يجبر فرنسا على إلغاء الدوري هذا الموسم

#

هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا

#

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

كورونا

صادرات مصر

فيروس كورونا

حجم الصادرات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف حول ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الانفوجراف ان قيمة الصادرات المصرية ارتفعت للسلع الأهم نسبيا وتضم 15 سلعة خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 بنسبة 56.3% من اجمالي قيمة الصادرات مقارنة بنحو 51.7% خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأشار الانفوجراف إلى انه من اهم السلع التي ارتفعت صادراتها، زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية عدا الخام بنسبة 10.7% من اجمالي الصادرات، وذهب بأهمية نسبية، بنسبة 10.2% من اجمالي الصادرات، وحمضيات طازجة او مجففة بأهمية نسبية 6.1%.

وأكد الانفوجراف ان ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإفريقيا ومصر الأعلى وفيات
» مصر للطيران تُسير 476 رحلة جوية دولية وداخلية
» صورة جريئة لممرضة تعالج مرضى كورونا تثير الجدل
» عمدة يتظاهر بالموت لتفادي القبض عليه بعد خرق حظر كورونا
» أكثر من 3600 حالة تسمم بسب المطهرات
» «علاقة خاصة جدًا» بين رئيس وزراء بريطانيا وسيدة أمريكية
» الصحة: تعافي 223 مصابًا وخروجهم من مستشفيات العزل
» "ترامب" يهاجم روسيا
» «رودمان» صديق زعيم كوريا الشمالية: في هذه الحالة سيبدو أن هناك خطأ ما
» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا
» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية