رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف حول ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الانفوجراف ان قيمة الصادرات المصرية ارتفعت للسلع الأهم نسبيا وتضم 15 سلعة خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 بنسبة 56.3% من اجمالي قيمة الصادرات مقارنة بنحو 51.7% خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأشار الانفوجراف إلى انه من اهم السلع التي ارتفعت صادراتها، زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية عدا الخام بنسبة 10.7% من اجمالي الصادرات، وذهب بأهمية نسبية، بنسبة 10.2% من اجمالي الصادرات، وحمضيات طازجة او مجففة بأهمية نسبية 6.1%.

وأكد الانفوجراف ان ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.