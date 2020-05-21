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عمدة يتظاهر بالموت لتفادي القبض عليه بعد خرق حظر كورونا

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عمدة يتظاهر بالموت لتفادي القبض عليه بعد خرق حظر كورونا
عمدة يتظاهر بالموت لتفادي القبض عليه بعد خرق حظر كورونا
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فتحي مجدي

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تظاهر عمدة بلدة في بيرو بالموت جراء فيروس كورونا، واختبأ في تابوت لتجنب الاعتقال بتهمة كسر قواعد الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الفيروس.

واستلقى خايمي رولاندو أوربينا توريس - عمدة بلدة طنطرة - في النعش عندما حضر الضباط لإلقاء القبض عليه خلال ليلة مليئة بالمرح مع رفاقه، لانتهاكه حظر التجول وقواعد التباعد الاجتماعي.


وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن أصدقاء العمدة اختفوا داخل الأدراج.

وواجه العمدة انتقادات من بعض السكان المحليين الذين يقولون إنه أمضى ثمانية أيام فقط في البلدة منذ بدء الإغلاق، وفشل في تطبيق أي إجراءات أمان محلية.

وظهر في مقطع فيديو فيما بعد لدى استجوابه من قبل الشرطة. وتم فرض حالة الإغلاق على بلدة طنطرة لمدة 66 يومًا، مع بقية أنحاء البلاد، بموجب قرار من الحكومة المركزية.
وسجلت بيرو حتى الآن 104,020 حالة إصابة و3024 وفاة بالفيروس ، لتصبح ثاني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث عدد الإصابات بعد البرازيل.

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