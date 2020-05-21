وزيرة الصحة تنفي إصابتها بفيروس كورونا (بيان)

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فيروس كورونا

اصابة وزيرة الصحة

نفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ما أثير حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو الاشتباه في إصابتها وعزلها.

ونشرت هالة زايد، صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها: « حقيقة إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بفيروس كورونا».

وتضمنت الصورة: «الدكتورة هالة زايد، تمارس عملها بشكل طبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أباء تفيد بعزل وزيرة الصحة في منزلها للاشتباه في إصابتها بكورونا».


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