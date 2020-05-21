وفاة أستاذ طب الإسكندرية إثر إصابته بفيروس كورونا

قال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب، توفي اليوم الخميس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

وأضاف “نبيل”، خلال تصريحات صحفية، أن الدكتور الراحل توفي أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى العجمي النموذجي، والذي يستخدم مستشفى لعزل الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

ونعى عدد من أساتذة كلية الطب على صفحاتهم بموقع “فيسبوك”، وفاة “عبيد”، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

وتعتبر تلك الوفاة، هي الثالثة بين الأطقم الطبية بالإسكندرية، إذ سبق وتوفى كل من الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، والممرضة صفاء محمد، متأثرين بإصابتهم بالفيروس.