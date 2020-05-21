» بدءا من يومي السبت والأحد.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

21 مايو 2020 - 02:38 م

أكد الدكتور محمود شاهين ، رئيس غرفة التنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أقصى جنوب الصعيد.



وأضاف شاهين فى تصريحات تليفزيونية أنه من المتوقع انكسار الموجة اليوم على أقصى الغرب وتشمل السلوم وسيدى برانى وسيوة، ومع تقدم الوقت تشمل السواحل الشمالية الغربية.



وأوضح أنه اعتباراً من يوم الجمعة سوف يشعر سكان القاهرة والوجه البحرى بتحسن فى درجة الحرارة، حيث تتراجع درجات الحرارة بمعدل من 5: 6 درجات، أما بالنسبة لشمال الصعيد سيكون التحسن يوم السبت.



وأشار إلى أنه اعتباراً من يوم الأحد سيشمل التحسن فى درجات الحراره كل أنحاء الجمهورية.

