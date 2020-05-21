» تعليق مفاجئ من فنانة شهيرة على مسلسل الاختيار

نشرت الفنانة مها أحمد صورة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بشأن مسلسل الاختيار .
وكتبت مها أحمد معلقة على الصورة: "عارف يعني ايه راجل بيدير يقول للوكالات الإعلانية أسف مصر ووطني أهم والحلقة دي هتطلع كدة عارف يعني إيه قرار يطلع زي ده من رجل مقدر قيمة بلده في حلقة زي دي مع أني من وراها في مكاسب لا غبار عليها الله عليك".
وجاءت التعليقات كالآتي: والله خايفة اتفرج عليها راجل محترم وطني كلنا خايفين نتفرج علي الحلقة".
وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.
وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صُدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة 28 التي ينتظرها أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.
ويُذاع مسلسل الاختيار على قناة "أون" في التاسعة مساءً، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية وإيمانًا بأهمية دور القوى الناعمة، ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.