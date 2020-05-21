مروان محسن جاهز للتجديد للاهلى

21 مايو 2020 - 11:41 ص





أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وأمير توفيق مدير التعاقدات، العديد من الاتصالات بمروان محسن مهاجم الفريق، من أجل حسم التجديد لصوف الفريق.

وقال مروان في اتصالاته إنه ليس لديه أي شروط لتمديد تعاقده ومستعد للتوقيع فورًا ودون أي نقاش وليس هناك أي مشكلة في التعجل على هذا الملف.