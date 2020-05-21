بث مباشر.. الرئيس يفتتح "بشاير الخير 3" في الإسكندرية

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متابعات- الدويني فولي

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إفتتاح

بث مباشر

بشائر الخير

الإسكندرية

يفتتح الرئيس السيسي صباح اليوم مشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.
ويتكون مشروع بشاير الخير 3، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد، بينها مسجدين 800 متر و4 صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.
وتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.
وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عددا من المحلات والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.
أما المرحلة الأولى بشاير الخير 1، فكانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكني بـ34 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتم تطويرها بالإسكندرية، وجرى تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، وإنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجدا يتسع لـ800 مصل ومستشفى سعة 175 سريرا ومركز تدريب مهني ومبنى سوق تجارى، إضافة إلى مركز لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن ومركز رياض أطفال.

ويقدم المصريون بث مباشرا للافتتاح


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