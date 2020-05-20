  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«ناسا» تبحث عن متطوعين للعيش في عزلة لمدة 8 أشهر

«ناسا» تبحث عن متطوعين للعيش في عزلة لمدة 8 أشهر

كمامات

دراسة: كمامة الوجه تحد من عدوى كورونا بنسبة 75 في المائة

مهيب عبدالهادي

مهيب عبدالهادي يرد على خالد الغندور: "كفاية كذب"

صالح كامل

إعلامي سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن صالح كامل

القبض على 3 أشقاء.. تطورات جديدة في مقتل طالبة لبنانية ببريطانيا

القبض على 3 أشقاء.. تطورات جديدة في مقتل طالبة لبنانية ببريطانيا

الأمير الألماني أوتو أمير هيسن

وفاة الأمير الألماني في طابور العرش البريطاني في حادث مأساوي

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أعلى معدل لإصابات كورونا و21 حالة وفاة

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"

كورونا

تراجع الإصابات في الكويت وارتفاعها في عمان والبحرين

ترامب

«ترامب»: يتهم الصين بـ «القتل الجماعي» لعدم كفاءتها في أزمة كورونا

بالفيديو.. محيي إسماعيل يتوسل لرامز لفكه من الكرسي

الصفحة الأخيرة

محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"

#

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

#

محيي إسماعيل يحرج تامر حسني بتصريح ناري

#

بالفيديو.. استقبال أسطورى لممرض متعافٍ من كورونا بالمنوفية

محيي إسماعيل

رامز مجنون رسمي

حلقة رامز اليوم

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفًا على الحلقة الـ27، من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُذاع على قناة «mbc مصر».

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، قام رامز جلال بأخذ رأي الضحية في لون شعره ليقول: "عجبني لون شعرك وأتمنى أعمله"، ليقوم "رامز" برش شعره باللون الأزرق، ومرجحته على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاحات.

وقال له الضحية: "لا يا رامز بدوخ"، وطالبه "رامز" بأن يقول له "يا أستاذ رامز"، ليقول له محيي إسماعيل: "يا أستاذ رامز أنت أعظم ممثل في مصر وعم العالم".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض
» محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"
» عائلة أمريكية تعثر على مليون دولار نقدًا.. وتسلمها للشرطة
» دوي هائل يصم الأذان يثير الرعب في الهند.. والسبب غامض
» معلمة أقامت علاقة مع تلميذها تطلب الطلاق من زوجها
» إصابات كورونا في مصر تتخطى الـ14 ألف
» أمريكا تعاقب وزير الداخلية الإيراني
» 4584 مصابًا بكورونا تحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية
» 6 أطعمة ومشروبات مذهبة تقضي على القلق والعصبية
» الصين تعلن عودة النشاط الرياضي بعد تخلصها من كورونا
» إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية